Oggi riapre Valmontorio, via alla stagione balneare: cancelli aperti fino al 31 agosto

È ufficialmente ripartita questa mattina, lunedì 28 luglio, la stagione balneare sulla spiaggia di Valmontorio. Dopo l’intesa tra Comune di Latina, Ministero della Difesa e Agenzia del Demanio, il tratto di costa normalmente interdetto per ragioni militari è nuovamente accessibile, con ingresso libero e gratuito tutti i giorni dalle 8.30 alle 19 fino al prossimo 31 agosto.

L’apertura, sancita da una delibera di giunta e dalla firma della convenzione tra le parti, arriva con qualche settimana di ritardo rispetto al passato, ma rappresenta una riconquista significativa per cittadini e turisti. La spiaggia sarà presidiata dai volontari della Protezione Civile e dotata di servizi igienici, isole ecologiche e cartellonistica informativa e prescrittiva.

Il sindaco Matilde Celentano ha commentato:

“Restituire Valmontorio ai cittadini è un segnale concreto di attenzione verso il nostro territorio e verso un modello di fruizione sostenibile e condivisa del patrimonio costiero. È anche un segnale importante di collaborazione tra enti pubblici, che ci consente di superare ostacoli storici a beneficio della comunità”.

Ancora più articolato il commento dell’assessore all’Ambiente, Gianluca Di Cocco, che ha voluto sottolineare il valore simbolico e concreto dell’accordo:

“L’equilibrio tra sicurezza nazionale, tutela ambientale e accessibilità pubblica rappresenta oggi una sfida vinta”, ha dichiarato l’assessore, “esprimendo soddisfazione per l’accordo raggiunto con le istituzioni militari, di concerto con l’Agenzia del Demanio”.

“La riapertura al pubblico della spiaggia di Valmontorio rappresenta un punto di partenza per un nuovo concept del litorale pontino. Si inserisce nell’ambito delle iniziative disposte dall’amministrazione per valorizzare sempre più la nostra costa, assolvendo ai bisogni della collettività, favorendo il miglioramento del benessere sociale e di coesione della comunità e consentendo anche di godere delle bellezze naturali”, ha aggiunto.

“Il potenziamento dell’offerta di balneazione, con la riapertura di Valmontorio, si aggiunge al piano di riqualificazione già posto in essere con l’attivazione fino al 2027 di quattordici postazioni di salvataggio (più una mobile), l’introduzione di nuovi servizi balneari (passerelle, bagni, docce, camminamenti), l’istituzione di navette estive e ‘fun bus’ per collegare i borghi al mare, l’ampliamento delle aree parcheggio in collaborazione con i privati e le azioni coordinate per la tutela ambientale e la pulizia delle spiagge”.