OLIFEST!, il territorio si racconta: il primo Premio Aurunco

Dal 6 al 14 dicembre, i Comuni dell’area aurunca ospiteranno OLIFEST! – Festival dell’Olio e dell’Identità Aurunca, iniziativa del Parco dei Monti Aurunci realizzata con CAPOL e il sostegno della Regione Lazio. Il progetto punta a valorizzare l’olivicoltura del Lazio meridionale con degustazioni, incontri, musica e occasioni di approfondimento.

Al centro della rassegna c’è il 1° Concorso “L’Oro Verde del Parco – Premio Aurunco”, rivolto agli olivicoltori del territorio e pensato per promuovere qualità e sostenibilità. La premiazione si svolgerà il 14 dicembre a Itri, che ospiterà anche un convegno dedicato all’oliva di Gaeta e ai cambiamenti climatici.

Il festival prenderà avvio a Lenola con un appuntamento dedicato all’assaggio dell’olio e alla presentazione delle cultivar locali. Seguiranno iniziative a Formia, con degustazioni e laboratori sensoriali, e a Campodimele, con una festa rurale tra showcooking e musica. Il programma proseguirà a Pico con un focus sulle varietà autoctone e si chiuderà nuovamente a Itri.

A spiegare lo spirito dell’iniziativa è il direttore del Parco, Giorgio De Marchis, che afferma:

«Con OLIFEST! e con il primo Concorso “L’Oro Verde del Parco” vogliamo dare un segnale forte: l’olio extravergine d’oliva non è soltanto un prodotto agroalimentare, ma un elemento identitario che racconta la storia, la cultura e la bellezza dei nostri territori. Sosteniamo con convinzione gli olivicoltori che custodiscono questo patrimonio e promuoviamo pratiche sostenibili capaci di coniugare tutela del paesaggio e sviluppo locale. OLIFEST è un invito a riscoprire l’Aurunca come terra di eccellenze, dove tradizione e innovazione camminano insieme verso un futuro più consapevole e sostenibile».

Con OLIFEST!, il Parco rafforza la collaborazione tra comunità, produttori e istituzioni, promuovendo un percorso condiviso che mette in luce il valore agricolo e culturale dell’area aurunca.