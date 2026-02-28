Olio Agresti, sapori pontini a Sanremo

ll Lazio approda a Casa Sanremo, nel cuore dell’evento mediatico più seguito d’Italia, portando con sé le eccellenze dell’olivicoltura regionale.

Al Roof Restaurant gestito dal Gambero Rosso, una selezione dei migliori oli extravergine della regione è protagonista di degustazioni dedicate, in una vetrina nazionale di grande prestigio che unisce gastronomia, comunicazione e spettacolo.

Tra le eccellenze presenti figura anche il territorio pontino, rappresentato dall’Olio Agresti, realtà simbolo della qualità produttiva di Latina e provincia, scelta all’interno della selezione premiata con le “Tre Foglie”, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida Oli d’Italia.

L’iniziativa, promossa da Regione Lazio e ARSIAL in collaborazione con Gambero Rosso, punta a valorizzare le produzioni di alta qualità e a rafforzare il posizionamento dell’olivicoltura laziale nel panorama nazionale. Fino al termine dell’evento, gli oli selezionati vengono proposti in abbinamento ai piatti del Roof Restaurant, intercettando operatori del settore, giornalisti, opinion leader e protagonisti del mondo dello spettacolo.

Casa Sanremo rappresenta infatti un punto d’incontro tra cultura, media e alta cucina, offrendo al Lazio l’opportunità di raccontare il proprio patrimonio agroalimentare a un pubblico ampio e qualificato, confermando la crescita qualitativa di un comparto sempre più competitivo.

“La presenza del Lazio a Casa Sanremo conferma la volontà della Regione di investire con determinazione nella promozione delle proprie eccellenze agroalimentari. L’olio extravergine rappresenta una delle espressioni più autentiche della nostra identità produttiva e culturale. Sostenere le imprese e valorizzare le produzioni di qualità significa rafforzare la competitività del territorio e dare riconoscimento al lavoro di tanti produttori che ogni giorno puntano su innovazione e qualità”, dichiara l’Assessore all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e al Bilancio della Regione Lazio Giancarlo Righini.

“Portare l’olio del Lazio a Casa Sanremo – dichiara il Presidente di ARSIAL Massimiliano Raffa – significa scegliere un palcoscenico di grande impatto per valorizzare le nostre eccellenze. Questo è l’anno in cui abbiamo messo l’olio al centro delle nostre politiche di promozione, perché il Lazio non è una realtà emergente, ma una regione che ha consolidato una propria autorevolezza nel panorama oleario italiano”.

“Al Roof Restaurant del Gambero Rosso – prosegue Massimiliano Raffa – presentiamo oli che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nazionale, espressione di territori, competenze e tendenza all’innovazione. È un’occasione per rafforzare l’immagine del Lazio come regione capace di coniugare tradizione produttiva e visione contemporanea”.

La presenza a Casa Sanremo si inserisce nel percorso di promozione delle filiere agroalimentari regionali avviato da Regione Lazio e ARSIAL, con l’obiettivo di sostenere le imprese e accrescere la riconoscibilità delle produzioni di qualità, valorizzando anche le eccellenze della provincia di Latina, sempre più protagoniste sui palcoscenici nazionali.