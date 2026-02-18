Olio d’oliva, il Lazio cresce e Latina contribuisce alla produzione regionale

Il Lazio si conferma tra le regioni italiane protagoniste nella produzione di olio d’oliva e, all’interno del territorio regionale, anche la provincia di Latina contribuisce in maniera significativa a mantenere viva una filiera agricola storica e identitaria. È quanto emerge dall’ultimo report dell’Area Studi Mediobanca dedicato all’industria olearia italiana, che fotografa un settore diviso tra eccellenze locali, domanda internazionale in crescita e difficoltà legate alla riduzione della produzione nazionale.

Nel quadro italiano, il Lazio rappresenta il 6,8% della produzione complessiva di olio d’oliva, collocandosi tra le regioni più rilevanti del Centro-Sud. Un risultato reso possibile anche dal contributo delle aree olivicole pontine, dove la coltivazione dell’olivo continua a essere una componente fondamentale dell’economia agricola locale, tra tradizione e innovazione.

A livello nazionale, l’Italia resta uno dei principali protagonisti del commercio internazionale, con esportazioni pari a 2,8 miliardi di euro nel 2024, seconde solo alla Spagna. Tuttavia, la produzione interna non è sufficiente a coprire il fabbisogno nazionale, rendendo necessario il ricorso alle importazioni. Questo squilibrio si inserisce in un contesto segnato anche dalla riduzione delle superfici coltivate: negli ultimi dieci anni, gli oliveti italiani sono diminuiti del 7,1%.

Nonostante queste difficoltà, l’olio extravergine italiano continua a distinguersi per qualità e valore, con prezzi medi superiori rispetto ai principali concorrenti internazionali. Un segnale che conferma il posizionamento del prodotto italiano su una fascia alta del mercato e la centralità dei territori, come quello pontino, nella valorizzazione di una delle eccellenze simbolo del Made in Italy.

In provincia di Latina, la produzione olearia resta strettamente legata alla cultura agricola locale, contribuendo a rafforzare il ruolo del Lazio in un comparto che, pur attraversando una fase complessa, continua a rappresentare una risorsa economica e identitaria di primo piano.