Oltre 300 atleti tra sport e sicurezza stradale, successo per il Duathlon di Sabaudia

Come da tradizione, per Carnevale, la città di Sabaudia ha ospitato la gara di Duathlon. In quella che è stata una bella giornata di sport e divertimento, composta in tre frazioni: corsa, bici e di nuovo corsa, a trionfare per gli uomini è stato Matteo Perri della K3 Cremona, che ha tagliato il traguardo con un tempo di 53 minuti e 56 secondi. Per le donne invece successo per Matilde Cicchetti della Minerva Roma, che con un tempo di 64 minuti e 53 secondi si è portata a casa la kermesse femminile.