Oltre 50 gr di hashish a casa e nel negozio, denunciato un 20enne a Sezze

Un giovane di 20 anni, titolare di un esercizio commerciale a Sezze, è stato denunciato dai Carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di sostanza stupefacente. Il controllo è avvenuto nella mattinata di ieri, quando i militari della Stazione locale hanno rinvenuto nel negozio del ragazzo una modica quantità di hashish e una sigaretta artigianale contenente la stessa sostanza.

La successiva perquisizione, proseguita nell’abitazione del giovane, ha portato alla scoperta di ulteriori 50 grammi circa di droga. Circa 25 grammi di hashish e altrettanti di marijuana, oltre al materiale utile al confezionamento e al peso. Tutta la sostanza rinvenuta è stata sequestrata e sarà sottoposta ad analisi di laboratorio su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il procedimento è in corso e il giovane è stato denunciato a piede libero.