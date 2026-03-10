Oltre 60 alloggi Ater in consegna entro l’estate tra Latina, Cori e Pontinia

È con la visita ai cantieri di questa mattina da parte dei vertici di Ater Latina, che si va verso la consegna di oltre 60 nuovi alloggi ubicati tra i territori di Latina, Cori e Pontinia. Il presidente Enrico Dellapietà, accompagnato dal direttore Massimo Monacelli, dal dirigente dell’area tecnica Riccardo Roco e dai responsabili dei cantieri Massimo Davi e Manuela Nardozi, ha effettuato un sopralluogo nei cantieri ormai in fase di ultimazione.

La delegazione ha visitato il cantiere di Cori, affidato alla ditta Edil Lazio, dove sono in costruzione 15 alloggi di diverse dimensioni: due appartamenti da 75 metri quadrati destinati a cinque persone, nove da 60 metri quadrati per quattro persone e quattro da 45 metri quadrati per due persone, per una capienza complessiva di 55 residenti. Una volta completati, gli appartamenti saranno consegnati al Comune di Cori, che provvederà alle assegnazioni tramite graduatoria.

In fase avanzata anche il cantiere di Pontinia, dove la ditta Lorella Costruzioni sta ultimando 24 alloggi: sei appartamenti da 53 metri quadrati per due persone, dodici da 60 metri quadrati per tre persone e sei da 65 metri quadrati per quattro persone, per un totale di 72 possibili residenti. Anche in questo caso gli alloggi saranno messi a disposizione del Comune di Pontinia nei prossimi mesi. Gli appartamenti saranno dotati di sistemi tecnologici per l’efficienza energetica, tra cui pannelli solari per l’acqua sanitaria, pompe di calore, impianti fotovoltaici e sistemi di climatizzazione.

“In tempi brevissimi consegneremo questi e altri appartamenti – ha spiegato il presidente Dellapietà – per consentire ai Comuni di dare risposte concrete ai bisogni abitativi, sottolineando la necessità di continuare a investire nell’edilizia sociale per affrontare un’emergenza abitativa sempre più evidente”.

“Mi piace sottolineare – ha aggiunto – che entro l’estate consegneremo tra Latina, Pontinia e Cori oltre 60 appartamenti, mentre stiamo lavorando anche alla chiusura di altri cantieri, nonostante le difficoltà nel reperire risorse per gli investimenti e i costi di gestione di un patrimonio che conta quasi 8mila alloggi”.