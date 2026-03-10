Oltre 60 alloggi Ater in consegna entro l’estate tra Latina, Cori e Pontinia

In fase avanzata anche il cantiere di Pontinia, dove la ditta Lorella Costruzioni sta ultimando 24 alloggi: sei appartamenti da 53 metri quadrati per due persone, dodici da 60 metri quadrati per tre persone e sei da 65 metri quadrati per quattro persone, per un totale di 72 possibili residenti. Anche in questo caso gli alloggi saranno messi a disposizione del Comune di Pontinia nei prossimi mesi. Gli appartamenti saranno dotati di sistemi tecnologici per l’efficienza energetica, tra cui pannelli solari per l’acqua sanitaria, pompe di calore, impianti fotovoltaici e sistemi di climatizzazione.
“In tempi brevissimi consegneremo questi e altri appartamenti – ha spiegato il presidente Dellapietà – per consentire ai Comuni di dare risposte concrete ai bisogni abitativi, sottolineando la necessità di continuare a investire nell’edilizia sociale per affrontare un’emergenza abitativa sempre più evidente”.
“Mi piace sottolineare – ha aggiunto – che entro l’estate consegneremo tra Latina, Pontinia e Cori oltre 60 appartamenti, mentre stiamo lavorando anche alla chiusura di altri cantieri, nonostante le difficoltà nel reperire risorse per gli investimenti e i costi di gestione di un patrimonio che conta quasi 8mila alloggi”.