Oltre un etto di hashish pronto allo spaccio, arrestato 26enne a Scauri

Un 26enne, residente a Minturno, è stato arrestato a Scauri dai carabinieri per possesso di droga finalizzata allo spaccio. La misura cautelare è stata disposta al termine di un’attività investigativa congiunta, culminata con una perquisizione domiciliare, effettuata con il supporto delle unità cinofile della Guardia di Finanza di Formia.

Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto 110 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per la vendita, oltre a materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e una pistola a salve priva del tappo rosso, oggetto sul quale sono in corso accertamenti.