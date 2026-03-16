Oltre un milione per le mense scolastiche di via Po, via Bachelet e Piazza Dante

Un milione e duecento mila euro dal Pnrr e destinati nelle case del Comune di Latina per il potenziamento dei servizi scolastici. Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato lo scorrimento della graduatoria relativa alla linea di investimento dedicata all’estensione del tempo pieno e al piano per le mense scolastiche. Graduatoria in cui è rientrato, per l’appunto, anche il Comune di Latina, che è riuscito ad ottenere un finanziamento da 1,2 milioni di euro che serviranno a ristrutturare e modernizzare tre mense scolastiche del centro città: quella di via Po, quella di via Bachelet e quella di Piazza Dante.

Gli interventi rientrano nel “Nuovo piano mense scolastiche” e hanno l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi dedicati alla ristorazione scolastica, favorendo al tempo stesso l’estensione del tempo pieno.

“L’assegnazione di questi fondi rappresenta un risultato importante per la nostra città – dichiara il sindaco di Latina, Matilde Celentano –. Continuiamo a lavorare con grande attenzione per intercettare tutte le opportunità offerte dal PNRR e trasformarle in interventi concreti per la nostra comunità. Investire sulle scuole significa investire sul futuro dei nostri ragazzi e sul benessere delle famiglie. Le mense scolastiche sono un servizio essenziale e questi interventi consentiranno di rendere gli spazi più moderni, funzionali e accoglienti”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal vicesindaco e assessore a Lavori pubblici e Manutenzioni, Massimiliano Carnevale. “Si tratta di risorse significative – ha affermato – che ci permetteranno di intervenire su strutture importanti per il territorio. Il nostro obiettivo è garantire edifici scolastici sempre più efficienti e adeguati alle esigenze degli studenti. Con questi lavori miglioreremo la qualità degli ambienti dedicati alla refezione e daremo un ulteriore impulso alla riqualificazione del patrimonio scolastico cittadino. Un ringraziamento particolare agli uffici che, grazie al loro lavoro e all’impulso dell’amministrazione, hanno potuto intercettare tantissime risorse fondamentali per il miglioramento dei servizi e delle strutture del nostro Comune”.

“Disporre di spazi adeguati e moderni per i bambini che frequentano la scuola a tempo pieno – afferma l’assessore Francesca Tesone – significa offrire servizi migliori agli studenti e alle loro famiglie, contribuendo a rendere la scuola sempre più inclusiva e capace di rispondere ai bisogni educativi del territorio. Con questo importante finanziamento, l’amministrazione comunale prosegue il percorso di valorizzazione delle strutture scolastiche cittadine, con l’obiettivo di garantire servizi sempre più efficienti e di qualità per studenti, famiglie e personale scolastico”.