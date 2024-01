Omaggio a Little Tony e raduno Ferrari, il doppio evento a Priverno

L’evento, in programma sabato 3 febbraio, è organizzato dal Comune di Priverno, in collaborazione con il “Complesso Bandistico Città di Priverno” e “Notizie dal Campo”, sotto la direzione artistica del M. Walter Fantozzi e, organizzativa, del presidente Gianni Pucci.

La manifestazione vuole essere un tributo alla musica e alla persona di Little Tony e vedrà la straordinaria partecipazione della figlia, Cristiana Ciacci, del suo primo tastierista, il Maestro Gianni Mazza, del road manager storico, Valerio Degli Abbati, oltre che dell’attuale manager della “Little Tony Family” e storico musicista, Angelo Petruccetti.

Il programma della giornata prevede, alle ore 15.00, l’arrivo delle Ferrari in Piazza Giovanni XXIII; alle ore 16,00, l’esposizione e la sfilata delle Rosse di Maranello per le vie della città; alle ore 17.00, una conferenza stampa di presentazione e alle ore 21.00, il grande concerto “OMAGGIO A LITTLE TONY”, curato dal Complesso Bandistico Città di Priverno e diretto dalla Maestra Federica D’Arcangeli, affiancata per l’occasione dal direttore artistico, Maestro Walter Fantozzi, oltre che dai Maestri Ilario Polidoro e Gianni Pucci.

La presenza delle Rosse di Maranello, nell’ambito della manifestazione, omaggia Little Tony per la sua nota passione per il “cavallino rampante”.

Interverrà per l’occasione la Scuderia Ferrari “Roma Appia Antica” di cui Little Tony è stato fondatore e presidente onorario ed il Circolo Pontino della “La manovella”.

Durante l’Omaggio musicale, che si terrà alle ore 21.00 presso il Teatro Comunale “Gigi Proietti”, saranno riproposti i migliori cavalli di battaglia dell’artista, alcuni dei quali suonati dalla Band originale di Little Tony che, durante la serata si unirà al Complesso Bandistico per un unico grande omaggio musicale.