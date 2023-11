Omicidi di Bella Farnia e Sermoneta, arrestati tre uomini

Fermati i tre presenti responsabili degli omicidi di un indiano e un nigeriano, uccisi nella notte tra domenica e lunedì a Bella Farnia e Sermoneta. Operazioni distinte dei carabinieri che hanno avviato le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina.

Per il caso di Bella Farnia, nel Comune di Sabaudia, sono stati fermati due connazionali dell’indiano ucciso, che convivevano con la vittima, massacrata a bastonate nell’appartamento e in strada, fino a provocare il decesso avvenuto in seguito all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Fermato un connazionale, anche a Sermoneta, dove in via Dormigliosa è morto dissanguato un nigeriano, dopo essere stato colpito al collo da una bottiglia rotta. In entrambi i casi, si è trattato di unioni e feste degenerate tra stranieri, per lo più braccianti, che vivono spesso in dimore di fortuna e si ritrovano nei giorni di pausa dal lavoro. Il nigeriano ucciso risiedeva a Roccagorga.