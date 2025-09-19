Omicidio a Campo Boario, la vittima è Antonietta Rocco

Antonietta Rocco è la donna ritrovata questa mattina morta nella sua abitazione in via Muzio Scevola, nella zona di Campo Boario.

La 63enne, ipovedente e con problemi deambulatori è stata ritrovata in una pozza di sangue nel suo letto dalla badante che, come ogni mattina, si era recata a casa della signora per aiutarla a svolgere le attività quotidiane.

Sul fatto continua ad indagare la Polizia e, nella mattinata odierna, in questura, sono già state ascoltate alcune delle persone che passavano più tempo con la Rocco, tra cui la badante.