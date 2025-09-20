Omicidio a Campo Boario, si stringe il cerchio sull’assassino

Chi ha ucciso Antonietta Rocco e soprattutto perché resta ancora un mistero, ma gli uomini della Squadra Mobile di Latina hanno già stretto il cerchio attorno al possibile assassino. Luci accese praticamente tutta la notte negli uffici della Questura di Latina, con gli uomini del Vice Questore Lodeserto che hanno ascoltato per ore sia la badante che ha fatto la scoperta e sia quella che prima di lei aveva già assistito la donna.

A fare la scoperta ieri è stata proprio la prima delle due, che come ogni giorno si era recata presso l’abitazione della 63enne per dargli assistenza. La vittima infatti da anni non era più autosufficiente. All’arrivo dei poliziotti poi, la casa di via Muzio Scevola è stata trovata completamente a soqquadro, cosa che ha subito spinto i poliziotti a seguire la pista dell’omicidio. Così come confermato anche da un primo esame eseguito dal medico legale sul corpo della donna: fatale è stato un fendente alla gola.

Nel frattempo in Questura, nella mattina odierna, è stata indetta una conferenza stampa proprio per fare il punto della situazione su questa tragica vicenda.