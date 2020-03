Omicidio a Fondi, la vittima è un uomo di 69 anni: arrestato un 45enne

Un uomo è stato aggredito questa mattina (23 marzo), a Fondi ed è morto in seguito alle ferite riportate al volto.

La vittima dell’omicidio, avvenuto nel comune della provincia pontina isolato per il Coronavirus, è un 69enne del posto. Quando gli operatori sanitari del 118 lo hanno raggiunto purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. In via Molelle, dove è stato trovato l’uomo, sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia.

Poco dopo è stato arrestato un 45enne straniero ritenuto il responsabile del delitto. L’aggressione sarebbe arrivata al culmine di una lite. Gli investigatori stanno ora cercando di capire il motivo della discussione presto degenerata.