Omicidio a Priverno, arrestato D’Atino: Riccioni colpito da un vaso

E’ stato arrestato con le accuse di omicidio e tentato omicidio Luigi D’Atino, il 33 enne fermato questa mattina per l’omicidio di Germano Riccioni, 49 enne, compagno della madre, aggredita ed elitrasportata al San Camillo di Roma. Il dramma si è consumato poco prima delle 6, a nel centro storico di Priverno, in via del Crocifisso, in zona Madonna del Colle. L’uomo è stato ascoltato dal pubblico ministero Giuseppe Bontempo, che ha disposto l’arresto del 33enne, il quale ha agito al culmine di una violenta lite. Dalle indagini emerge che la vittima non sia stata raggiunta da coltellate, ma da un vaso di cemento alla testa. La mamma di D’Atino è stata invece colpita con un mattone. Alla base della tragedia dissidi tra le mura domestiche.