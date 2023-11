Omicidio a Priverno, fermato il 30enne Luigi D’Atino

E’ il 30enne Luigi D’Atino l’uomo fermato a Priverno per l’omicidio avvenuto questa mattina in via del Crocefisso, in zona Madonna del Colle (leggilo qui), a Priverno. E’ accusato di avere a coltellate Germano Riccioni, di 49 anni, compagno della madre, di 57 anni, ferita a sua volta, a quanto pare, da un vaso. La donna è stata trasportata in gravi condizioni in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma dov’è ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Dissidi familiari alla base dell’aggressione, al al culmine di una lite iniziata dentro casa e finita fuori.