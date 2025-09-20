Omicidio Antonietta Rocco, arrestata l’ex badante della donna

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Antonietta Rocco, la 63enne trovata morta ieri nella sua abitazione a Campo Boario. Gli uomini della Squadra Mobile, a seguito di un’intensa attività investigativa diretta e coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica Martina Taglione, hanno fermato l’ex badante della vittima, già ascoltata dagli investigatori subito dopo il ritrovamento del corpo.

Le indagini, condotte senza sosta nel corso della notte dagli uomini del Vice Questore Lodeserto, si sono sviluppate attraverso l’ascolto di alcuni testimoni, l’analisi della scena del crimine e ulteriori accertamenti tecnici. Proprio questi elementi hanno permesso agli investigatori di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti della donna.