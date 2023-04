Le sei persone accusate dell’omicidio dell’ambasciatore d’Italia in Congo Luca Attanasio, il carabiniere di Sonnino Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo sono state condannate all’ergastolo da un tribunale congolese – riporta l’ANSA – La procura militare di Kinshasa aveva chiesto la pena di morte per i sei accusati dell’attentato. Il tribunale ha anche riconosciuto all’Italia un risarcimento equivalente a due milioni di dollari “in via equitativa.