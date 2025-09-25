Omicidio di Antonietta Rocco, indagata la figlia della badante per false dichiarazioni

Nuovo sviluppo nell’inchiesta sull’omicidio di Antonietta Rocco, la 63enne disabile trovata uccisa a coltellate nella sua casa di Campo Boario. Oltre a Sabrina Dal Col, la badante 53enne detenuta con l’accusa di omicidio volontario, ora anche la figlia della donna è finita sotto indagine.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la giovane avrebbe fornito false informazioni al pubblico ministero durante un interrogatorio, condotto insieme al padre. Un comportamento che lascia ipotizzare un tentativo di depistaggio o di protezione nei confronti della madre.
Gli inquirenti continuano a lavorare per chiarire i contorni del delitto.