Omicidio di Ivan Alexandru, il terzo sospettato trovato ad Aprilia

Si nascondeva ad Aprilia da alcuni parenti, sicuro di non poter essere trovato. Ringo Gurcevic è finito ieri in manette dopo l’operazione dei carabinieri di Frascati che lo hanno arrestato per l’accusa di omicidio. Sarebbe stato lui, insieme al fratello Dino Petrov e al cugino di Corum Petrov a sparare e uccidere il 14enne Ivan Alexandru nel drammatico regolamento di conti avvenuto nella metropolitana di Pantano, a Montecompatri. Ieri, intanto, a Valmontone i funerali del giovanissimo la cui morte ha sconvolto tutta Italia.