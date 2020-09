Omicidio di via Palermo, sfilano in aula i primi testimoni

Sono stati ascoltati oggi i primi testimoni nel processo per l’omicidio di via Palermo, a Latina, nel quale fu ucciso Domenico Bardi e ferito il complice nel furto Salvatore Quindici. Sul banco degli imputati l’avvocato Francesco Palumbo, difeso da Zeppieri e Pietrocarlo, e che era intervenuto per il colpo nella casa dei genitori.

Oggi sono stati sentiti in aula alcuni vicini di casa che hanno spiegato di aver sentito gli spari, ma di non aver visto come sarebbero avvenuti i fatti. Sulla dinamica quindi nessuna novità. Durante la prossima udienza, fissata per il 27 novembre, sarà ascoltato anche un investigatore della polizia scientifica intervenuto sul posto e il medico legale. Un’altra data è stata fissata per il 29 gennaio 2021 per il deposito delle intercettazioni.