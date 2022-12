Omicidio Moretto a Sabaudia, arrestato il padre di Erik D’Arienzo

Arriva la svolta nella vicenda dell’omicidio di Fabrizio Moretto a Sabaudia, dopo circa due anni, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Latina coadiuvati dai militari della Stazione di Sabaudia hanno dato esecuzione all’ordinanza di arresto nei confronti del padre di Erik D’Arienzo, Ermanno D’Arienzo, 64enne considerato responsabile dell’omicidio di Fabrizio Moretto, oltre che per i reati di porto illegale e detenzione abusiva d’arma da fuoco.

Le indagini hanno consentito di ricostruire tutti i dettagli della notte del 21 dicembre 2020 e di accertare il movente che ha portato all’omicidio di Moretto. Quest’ultimo è stato infatti ucciso da D’Arienzo per vendicare la morte violenta del figlio Erik, deceduto in ospedale il 5 settembre dello stesso anno a causa delle gravissime lesioni riportate nel pestaggio di cui era stato vittima nella notte tra il 29 e il 30 agosto e per il quale era indagato lo stesso Moretto.