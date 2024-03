Omicidio Muratovic, ieri il racconto dei testimoni in aula

Ha preso il via ieri il processo per l’omicidio del pugile apriliano di 25 anni Leonardo Muratovic, ucciso a coltellate al culmine di un litigio avvenuto nel luglio del 2022 al di fuori del locale sul litorale di Anzio “La Bodeguita” per il quale sono accusati i fratelli Adam e Ahmed El Drissi e l’apriliano, anche lui marocchino, Amor Hadj. Ieri sono stati ascoltati i primi tre testimoni. La prima è stata la fidanzata di Muratovic che, in lacrime, ha ricostruito quei terribili attimi. E’ stata subito tensione non appena entrati nel locale, con i fratelli El Drissi che avrebbero subito chiesto di lasciare quel posto a giovane pugile. Una volta fuori la lite è degenerata e, dalla ricostruzione della ragazza, ad uccidere il 25enne sarebbero stati in due, armati di coltello. Poi è stato il turno del buttafuori della Bodeguita che ha prima cercato di dividere i due gruppi e poi soccorso Muratovic. Infine la testimonianza di un’amica della vittima. A chiedere giustizia la famiglia di Leonardo con il processo aggiornato al 12 aprile prossimo.