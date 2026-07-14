Omicidio Rocco, a processo l’ex badante Sabrina Dal Col

Inizierà il prossimo 15 settembre, davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Latina, il processo a carico di Sabrina Dal Col, la 52enne accusata dell’omicidio di Antonietta Rocco, la donna ipovedente di 63 anni uccisa lo scorso settembre. Lo ha stabilito il giudice per l’udienza preliminare, Paolo Romano, accogliendo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero Martina Taglione. Il delitto era consumato nell’appartamento della vittima in via Muzio Scevola, nel quartiere Campo Boario a Latina, dove l’imputata aveva lavorato in passato proprio come badante dell’anziana.

Nel corso dell’udienza preliminare, a cui ha assistito anche la sorella della vittima, l’accusa ha ricostruito i fatti contestando alla donna i reati di omicidio volontario aggravato e rapina. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Latina, avevano subito imboccato la pista dell’ex badante: a incastrarla erano stati il ritrovamento di diversi oggetti rubati dalla casa della vittima e alcune intercettazioni ambientali registrate nelle prime ore successive al delitto, elementi che avevano fatto scattare il fermo e il trasferimento in carcere, dove la 52enne si trova tuttora. Dopo gli interventi delle parti civili e dei difensori dell’imputata, gli avvocati Alessandro Farau e Maurizio Maricca, il giudice si è ritirato in camera di consiglio, per poi rientrare con il decreto che dispone il giudizio.