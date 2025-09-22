Omicidio Rocco, l’ex badante si è avvalsa della facoltà di non rispondere

Si è avvalsa della facoltà di non rispondere Sabrina Dal Col, la donna di 53 anni accusata dell’omicidio avvenuto venerdì scorso di Antonietta Rocco. L’ex badante della donna, difesa dagli avvocati Farau e Maricca, è comparsa proprio in queste ore di fronte al Gip di Latina Giuseppe Cario non non rispondendo di fatto alle accuse che la vedono come autrice dell’omicidio della 63enne avvenuto all’interno della sua abitazione di via Muzio Scevola.

Da quanto emerge, i rapporti tra la vittima e l’ex bandante non sarebbero mai decollati, con la famiglia Rocco che non sarebbe mai stata soddisfatta dal modo in cui la 53enne teneva la loro familiare, tanto da sostituirla con una più giovane: la stessa che ha poi fatto la tragica scoperta.