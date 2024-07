Omicidio Satnam Singh, Lovato va davanti al Gip

È fissato per le 13:30 di oggi, venerdì 5 luglio, nel carcere di via Aspromonte a Latina, l’interrogatorio di garanzia di Antonello Lovato. Durante questa udienza, il trentasettenne risponderà alle domande del giudice per le indagini preliminari Giuseppe Molfese, assistito dai suoi legali Stefano Perotti e Mario Antinucci.

Antonello Lovato è stato arrestato due giorni fa dai Carabinieri della Compagnia di Latina, che hanno eseguito l’ordinanza emessa dal gip su richiesta del pubblico ministero Marina Marra. Lovato è accusato di omicidio con dolo eventuale. Secondo le accuse, dopo un incidente sul lavoro avvenuto nella sua azienda agricola a borgo Santa Maria, avrebbe abbandonato il bracciante indiano Satnam Singh davanti alla propria casa invece di chiamare i soccorsi.

L’accusa di omicidio con dolo eventuale implica che Lovato avrebbe agito con una consapevolezza del rischio che le sue azioni potessero causare la morte di Singh, ma ha comunque deciso di procedere senza avvertire i soccorsi.

L’interrogatorio di garanzia è un passo fondamentale nel procedimento giudiziario, durante il quale Lovato potrà presentare la sua versione dei fatti e rispondere alle domande del giudice. Questa udienza servirà a valutare la legittimità e la necessità delle misure cautelari applicate nei suoi confronti.