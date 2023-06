Omicidio-suicidio a Roma, disposta l’autopsia sui corpi dei poliziotti

Un’ autopsia per chiarire la dinamica dell’omicidio-suicidio nella zona di Torraccia, nel quadrante nord-est della Capitale. Esame disposto dalla procura di Roma sul corpo di Pier Paola Romano di 58 anni, originaria della provincia di Caserta e Massimiliano Carpineti, nato a Cori e residente a Cisterna. Ieri mattina la poliziotta è stata uccisa da tre colpi della pistola di ordinanza, sparati dal collega con cui aveva avuto una relazione. Dopo il delitto Massimiliano Carpineti si è allontanato con l’auto, una Chevrolet bianca, per poi parcheggiare e uccidersi. I fatti sono iniziati nell’androne delle scale del palazzo di via Rosario Nicolò, dove viveva la donna. Non è escluso, inoltre, che nei prossimi giorni i magistrati di piazzale Clodio e gli investigatori della Polizia possano sentire nuovamente testimoni e abitanti del palazzo, per ricostruire nei dettagli i momenti che hanno preceduto l’omicidio. La donna sarebbe stato uccisa poco essersi sottoposta alla prima di un ciclo di chemioterapia.