Ondata di furti a Le Castella, pronto un sistema di videosorveglianza

Da circa un mese gli abitanti di Le Castella, località alla periferia di Cisterna, vivono tra ansia e paura. Numerosi i furti in abitazione, aumentati ancor di più durante il periodo natalizio, con cui i cittadini sperano ogni giorno di non fare i conti.

Da tempo i cittadini si sentono abbandonati dalle istituzioni e per questo hanno chiesto vari incontri con l’Amministrazione Mantini per far si che venga messa una parola fine al fenomeno.

“Siamo vicini ai cittadini che vivono questo periodo di difficoltà con effetti sul clima di serenità all’interno delle proprie abitazioni. Dopo un confronto con i residenti e volendo dare un chiaro segnale di presenza delle istituzioni – affermano il sindaco Valentino Mantini, l’assessore Andrea Santilli e il delegato alle periferie Elio Sarracino – stiamo innanzitutto verificando il funzionamento della pubblica illuminazione nei principali incroci stradali, mentre già dalle prossime settimane verranno installate ed entreranno in funzione quattro telecamere di videosorveglianza con rilevamento delle targhe automobilistiche collegate alla centrale operativa della nostra Polizia Locale.

Stiamo altresì attuando ogni utile azione con gli organi territorialmente competenti affinché possa essere potenziato il servizio di pattugliamento del territorio”.