Ondate di caldo: dal Comune di Cisterna una guida con 5 consigli pratici

Il sindaco Mantini e il delegato Maggiacomo presentano il vademecum, realizzato con Servizi Sociali e Protezione Civile, per tutelare i cittadini e i soggetti più fragili. Il testo è già disponibile online.

Con l’arrivo della bella stagione e l’immancabile innalzamento delle temperature, tornano puntuali i provvedimenti e le raccomandazioni per affrontare al meglio le ondate di calore, che in determinati orari della giornata possono rendere rischiose le normali attività quotidiane.

Per supportare l’intera cittadinanza, con un occhio di riguardo per gli anziani e le persone con particolari fragilità, il sindaco Valentino Mantini e il delegato alla salute Francesco Maggiacomo, in stretta collaborazione con i servizi sociali e la protezione civile, hanno predisposto una guida semplice e immediata. Il vademecum raccoglie cinque regole d’oro e comportamenti pratici per limitare i disagi e prevenire spiacevoli problemi di salute, modificando alcune abitudini dentro e fuori casa.

Ecco in sintesi i 5 consigli pratici contenuti nella guida:

Idratarsi costantemente: Bere almeno due litri di acqua al giorno, anche in assenza dello stimolo della sete (che è già un segnale d’allarme dell’organismo). È importante limitare il consumo di alcolici, caffè e bevande gassate. Alimentazione leggera: Consumare pasti leggeri e frequenti, privilegiando frutta e verdura, ma anche gelati e sorbetti. Attenzione a farmaci e sbalzi termici: Evitare passaggi bruschi dal caldo al freddo. Per chi assume farmaci per la pressione, il cuore o il diabete, si raccomanda di consultare il proprio medico per un eventuale “aggiustamento” della terapia estiva. Evitare le uscite nelle ore di punta: Non uscire di casa nelle ore più calde, in particolare tra le 11:00 e le 17:00. Quando si esce, è preferibile indossare abiti in lino, cotone o altre fibre naturali. Gestione degli ambienti domestici: Arieggiare la casa durante le ore più fresche, ricordandosi di chiudere i vetri e accostare le persiane durante le ore della giornata in cui il sole picchia più forte.

La guida, che contiene anche importanti informazioni e numeri utili da contattare in caso di emergenza, nasce con l’obiettivo di offrire un contributo concreto a tutti i cittadini per far trascorrere loro una stagione serena.