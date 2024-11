Onlus “Il Sorriso di Matilde” e Lab Dfg insieme per i giovani

La Onlus Il Sorriso di Matilde, in collaborazione con la casa editrice Lab DFG presenta il progetto “Sorridere al domani. Dal contrasto del disagio alla promozione del benessere adolescenziale”. Un’iniziativa rivolta ai giovani della provincia di Latina, ideata per sostenerli nel complesso viaggio della crescita. Il progetto verrà inaugurato giovedì alle ore 9:00 presso il Museo Archeologico di Sezze, in largo Buozzi con le studentesse e gli studenti dell’ISISS Pacifici e De Magistris di Sezze. La giornata rappresenterà il primo appuntamento di una serie di incontri programmati fino a marzo 2025.

L’apertura sarà affidata ai saluti del Sindaco del Comune di Sezze, Lidano Lucidi; del Consigliere della Regione Lazio, Salvatore La Penna; dell’Assessore alla Cultura del Comune di Sezze, Michela Capuccilli; del Consigliere comunale Daniele Gaetano Piccinella. A seguire, interverranno Elisabetta De Biaggio, Presidente de Il Sorriso di Matilde Onlus; l’ex Campione Europeo e Ambasciatore FPI contro il bullismo, Emanuele Blandamura; l’educatrice TNPEE, Claudia Carletti; il mental coach, Antonello Nigro; il responsabile Fair play School L’esperto in esecuzione penale e coordinatore dello Sportello per i Diritti di Antigone presso la Casa di Reclusione di Roma Rebibbia, Avv. Edoardo Paoletti. La moderazione sarà affidata al giornalista Fabio Benvenuti e all’editore Giovanni Di Giorgi.

“Sorridere al domani” nasce dall’esigenza di contrastare il disagio giovanile, una realtà sempre più complessa che, oggi, richiede interventi mirati e condivisi. Lo scopo verrà perseguito attraverso incontri, attività di sensibilizzazione e testimonianze di modelli positivi. Il progetto intende aiutare i ragazzi a sviluppare resilienza, autostima e strategie per affrontare le sfide quotidiane, facendo leva sul potere dello sport e della cultura come strumenti universali di inclusione e crescita personale.

Elisabetta De Biaggio, Presidente de Il Sorriso di Matilde Onlus, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, affermando: “Il Sorriso di Matilde sostiene l’iniziativa ‘Sorridere al domani’ per essere al fianco dei giovani della provincia Latina, supportandoli nel vivere al meglio l’incertezza dei nostri tempi. Lavoriamo affinché possano diventare i migliori adulti del futuro, imparando a sconfiggere le paure, a resistere e a lavorare su sé stessi. Investendo nei giovani, seminiamo su un terreno fertile e costruiamo un futuro migliore.” Il progetto coinvolgerà otto scuole del territorio e prevede un fitto calendario di incontri con professionisti ed esperti del settore.

IL CALENDARIO COMPLETO

28 gennaio 2025 IC Vito Fabiano di Latina – secondaria di primo grado

4 febbraio 2025 Liceo dei Licei M.Ramadu’ di Cisterna di Latina – secondaria di secondo grado

14 febbraio 2025 IC G.Cena di Latina – secondaria di primo grado

28 febbraio 2025 Liceo A.Manzoni di Latina – secondaria di secondo grado

7 marzo 2025. IC G.Matteotti di Aprilia – secondaria di primo grado

10 marzo 2025 Liceo Scientifico G.B. Grassi di Latina – secondaria di secondo grado

14 marzo 2025 IC G.Cesare di Sabaudia – secondaria di secondo grado.

TEAM DI LAVORO (in ordine alfabetico):