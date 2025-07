Onwuelo e Sabaudia: l’opposto confermato per la terza stagione nel Plus Volley

Il legame tra Samuel Onwuelo e il Plus Volleyball Sabaudia si rinnova per una terza stagione consecutiva. L’opposto classe 1997, 198 cm di altezza, continuerà a vestire la maglia del club pontino anche nel campionato 2025/2026, mettendosi a disposizione del neoallenatore Stefano Beltrame.

Una conferma significativa per la società, che potrà contare ancora sull’energia e sull’esperienza di un atleta che ha disputato dieci stagioni in Serie A, di cui quattro in Superlega, con 90 vittorie all’attivo e una Supercoppa Italiana vinta con Modena nel 2016/2017. Onwuelo, nato a Lagos (Nigeria) e cresciuto in Italia, ha indossato in passato anche la maglia del Top Volley Cisterna, prima di arrivare a Sabaudia nel 2023 dopo le esperienze ad Alessano, Reggio Emilia, Siena e Tuscania.

“Per me non è stata soltanto una questione di pallavolo – ha dichiarato Onwuelo – ma ho scelto di restare a Sabaudia perché qui mi sento parte di qualcosa di autentico. Ho sviluppato un legame profondo con questa realtà e con le persone che la vivono ogni giorno. Dare continuità a questo percorso è una scelta di cuore e di convinzione. Credo in un progetto serio e ambizioso: sono pronto, ancora una volta, a dare tutto. Ci vediamo al palazzetto”.

In carriera Onwuelo ha realizzato 2.608 punti totali in Serie A, di cui 195 ace e 171 muri vincenti. La sua conferma rappresenta un tassello fondamentale nel nuovo progetto tecnico del club, che punta a una stagione da protagonista nel prossimo campionato di Serie A3