Opera Prima porta Latina in Belgio: tour tra cultura e tradizione

La cultura pontina attraversa i confini e arriva in Belgio. Inziato il 20 fino al 29 marzo 2026 la compagnia Opera Prima è impegnata in un nuovo tour internazionale, toccando diverse città tra cui Liegi, Bruxelles, Namur e Uccle. Un viaggio che, per il terzo anno consecutivo, conferma il forte legame costruito nel tempo con il territorio belga.

La compagnia di Latina porterà in scena spettacoli capaci di raccontare l’identità e la tradizione italiana: dalla pizzica con “Voci del Mediterraneo” al progetto ispirato alla Divina Commedia “A rimirar le stelle”, fino a due produzioni dedicate a bambini e ragazzi.

Un lavoro reso possibile anche grazie alla collaborazione con Irene Presta, docente dell’Istituto Italiano di Cultura in Belgio, e con l’Associazione Dante di Liegi, oltre al coinvolgimento della Scuola Europea, dove Opera Prima incontrerà i più giovani con spettacoli pensati per loro.

Un’esperienza che unisce arte, lingua e radici, portando ancora una volta Latina al centro di un dialogo culturale internazionale.