Operativo l’impianto di condizionamento nella palestra della “Mazzini”

È stato riattivato l’impianto di condizionamento della palestra dell’Istituto Comprensivo Mazzini di Borgo San Michele, ponendo fine a criticità che da tempo limitavano il regolare svolgimento delle attività motorie.

Il sistema è stato oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria che ha consentito di completare l’approvvigionamento elettrico e rendere finalmente pienamente funzionante l’impianto. La palestra potrà ora garantire condizioni adeguate sia per le attività scolastiche degli studenti sia per l’utilizzo da parte delle società sportive nelle ore pomeridiane.

Questa mattina gli assessori all’Istruzione Francesca Tesone e allo Sport Andrea Chiarato hanno effettuato un sopralluogo nella struttura, insieme ai tecnici comunali e alla referente di plesso Daniela Zani.

“Si tratta di un intervento atteso da tempo – ha dichiarato l’assessore Andrea Chiarato – che restituisce piena funzionalità a uno spazio fondamentale per la crescita e il benessere dei ragazzi, nonché per le società sportive che utilizzano la palestra nelle ore pomeridiane”.

Soddisfatta anche l’assessore all’Istruzione Francesca Tesone, che ha sottolineato come “garantire ambienti scolastici sicuri, accoglienti e pienamente funzionali è una priorità dell’amministrazione. Restituire ai bambini una palestra adeguatamente riscaldata significa assicurare loro il diritto a svolgere attività motoria in condizioni dignitose”.

L’intervento consente così di restituire alla comunità scolastica un ambiente più confortevole e pienamente utilizzabile.