Operazione ‘ADE’, condanne per l’associazione dedita allo spaccio sui Lepini

Quindici anni di reclusione a Fabio Nalin considerato capo dell’organizzazione, 8 anni a Antonio Zuccaro, 7 anni a Massimiliano Frattarelli, 3 anni per Emiliano Fedeli e 2 anni per Cesare Panici. Sono queste le condanne chieste ed ottenute dall’accusa per gli imputati coinvolti nell’operazione ‘ADE’. I cinque hanno scelto il rito abbreviato e sono comparsi di fronte al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma che ha accolto in pieno le richieste del pubblico ministero.

Le indagini, coordinate dalla DDA di Roma e svolte dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Latina, erano nate a seguito della denuncia di un uomo del sodalizio minacciato una volta che aveva deciso di non farne più parte. I militari avevano portato così alla luce una vera e propria organizzazione criminale dedita allo spaccio di hashish, cocaina e marijuana tra Latina e i Monti Lepini.