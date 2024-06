Operazione anti-droga, la soddisfazione del sindaco Celentano

“Mi congratulo con la magistratura e con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina per aver sgominato un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti operante tra i quartieri Nicolosi e Campo Boario di Latina. L’operazione di questa mattina, che ha portato a undici ordinanze di custodia cautelare, restituisce un clima di maggior sicurezza alla città tutta, tema cardine del nostro percorso politico. Desidero fare un plauso alle forze dell’ordine che stanno lavorando attivamente nella stessa direzione della nostra amministrazione, che intende salvaguardare spazi meravigliosi della città che necessitano di costante attenzione. Dal canto nostro abbiamo adottato misure urgenti per fronteggiare fenomeni di degrado urbano nel quartiere Nicolosi, con un’ordinanza che prevede il divieto di consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche della zona, oltre che la vendita dalle ore 20 alle 6 del giorno seguente. Un atto che fa seguito a innumerevoli segnalazioni da parte dei residenti che riferiscono di situazioni di disturbo della quiete pubblica nelle ore notturne e di degrado nel quartiere Nicolosi, zona di particolare interesse storico urbanistico inserita nei ‘Luoghi del cuore Fai’ e limitrofa alle autolinee dove transitano centinaia di viaggiatori. Grazie allo sforzo congiunto di forze dell’ordine e istituzioni, dunque, si stanno compiendo enormi passi in avanti verso una Latina finalmente libera”. Così in una nota il Sindaco di Latina, Matilde Celentano, in merito all’operazione condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina.