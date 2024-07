Operazione antidroga a Terracina: tre arresti e sequestro di oltre mezzo chilo di droga

Nel pomeriggio del 25 luglio, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria e dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Terracina hanno effettuato una serie di controlli straordinari antidroga per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti destinato alla movida estiva. L’operazione, svolta con l’ausilio del Reparto Cinofili di Nettuno, ha portato all’arresto di tre persone accusate di detenzione ai fini di spaccio.

Due degli arrestati, con precedenti di polizia per reati simili, sono stati trovati in possesso di circa 44 grammi di marijuana, hashish e cocaina nella prima abitazione, e di circa 118 grammi di hashish e cocaina nella seconda. Grazie al cane antidroga Odina, sono state rinvenute anche attrezzature per il confezionamento delle sostanze.

La terza abitazione, appartenente a un individuo senza precedenti, conteneva circa 306 grammi di hashish e marijuana, oltre al materiale per il confezionamento.

I tre arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, prevista per oggi, 27 luglio 2024.