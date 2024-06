Operazione antidroga in corso ad Aprilia, forze dell’ordine in Via Inghilterra

Nella mattinata odierna, ad Aprilia in via Inghilterra, è in corso una significativa operazione di polizia congiunta dei Carabinieri e della Polizia di Stato. L’operazione antidroga mira a sgominare una piazza di spaccio attiva nella zona di via Inghilterra, una delle aree “calde” della città, nota per l’intensa attività criminale legata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le forze dell’ordine stanno eseguendo una serie di interventi coordinati volti a interrompere il traffico di droga e a ristabilire la sicurezza nel quartiere. L’operazione è il frutto di indagini approfondite e della stretta collaborazione tra le due forze di polizia, finalizzata a colpire duramente il cuore del mercato illegale di droga nella città.

Ulteriori dettagli sull’attività svolta e sui risultati dell’operazione saranno forniti nelle prossime ore attraverso un comunicato stampa ufficiale. Seguono aggiornamenti.