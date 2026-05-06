Operazione antidroga tocca Latina: arresti e sequestri

Nelle prime ore della mattinata, anche la provincia di Latina è stata coinvolta in una vasta operazione antidroga coordinata dalla Guardia di Finanza partita da Salerno, che ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di più persone ritenute parte di un’organizzazione criminale attiva nel traffico di stupefacenti.

L’operazione, che si sta sviluppando contemporaneamente in diverse aree del Paese, interessa oltre al territorio pontino anche le province di Salerno, Avellino, Napoli e Caserta, delineando un’attività investigativa di ampio respiro.

Secondo quanto emerso finora, per alcuni degli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre parallelamente i militari delle Fiamme Gialle stanno eseguendo un sequestro preventivo di beni e disponibilità economiche per un valore complessivo superiore ai 780mila euro. Il provvedimento è stato adottato con decreto d’urgenza della Procura.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Salerno guidata da Raffaele Cantone, punta a smantellare una rete organizzata dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, con ramificazioni anche nel territorio laziale.

Ulteriori particolari sull’operazione saranno diffusi nel corso della giornata attraverso una nota ufficiale degli inquirenti.