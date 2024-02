Operazione di controllo nei quartieri Q4-Q5 della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Latina ha condotto un servizio straordinario per contrastare la criminalità nel capoluogo.

In collaborazione con altre forze dell’ordine, sono state effettuate attività di controllo nei quartieri Q4 e Q5.

Durante le operazioni, sono state identificate 203 persone, di cui una denunciata per possesso di droga. Inoltre, sono stati controllati 142 veicoli, con 10 contestazioni per violazioni stradali, incluso il ritiro della patente per guida in stato di ebrezza.

L’operazione, coordinata dalla Prefettura di Latina, mira a garantire maggiore sicurezza, attraverso un controllo del territorio più mirato.