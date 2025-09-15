Operazione “Fake for drug”: così agiva il gruppo tra Latina, Cisterna e Sermoneta

Nove ordinanze di custodia cautelare: cinque in carcere e quattro ai domiciliari, emesse dal Gip del Tribunale di Latina su richiesta della Procura della Repubblica. L’indagine, avviata nell’ottobre 2023, è partita da controlli sulla dispensazione dei farmaci in alcune farmacie pontine. In quell’occasione erano state rinvenute ricette mediche false per l’ottenimento di ossicodone, un potente antidolorifico oppioide con effetti superiori alla morfina, prescritto esclusivamente con ricetta speciale. I successivi accertamenti hanno ricostruito il sistema con cui gli indagati, utilizzando documenti falsi e prescrizioni contraffatte, riuscivano a rifornirsi in farmacie delle province di Roma e Latina. Tra ottobre 2023 e febbraio 2024 sarebbero state sottratte circa duemila compresse di ossicodone, rivendute poi sul mercato nero a circa 15 euro l’una, per un profitto illecito stimato in oltre 30 mila euro.

Non solo ossicodone, ma anche cocaina in vendita

Le indagini hanno inoltre fatto emergere un secondo filone di attività criminale: alcuni membri della rete gestivano anche un canale di spaccio di cocaina, strutturando così un doppio mercato illegale. Attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali e videoriprese, i Carabinieri hanno delineato ruoli, gerarchie e modalità operative del gruppo.

Perquisizioni e sequestri

Durante le perquisizioni, i militari hanno rinvenuto hashish, marijuana, confezioni di farmaci a base di ossicodone, ricette mediche false, un computer e telefoni cellulari utilizzati per la redazione di documenti contraffatti. Su un iPhone, in particolare, sono state individuate immagini riconducibili a un documento d’identità falso. Il materiale sequestrato conferma la pericolosità di un’organizzazione che non si limitava alla falsificazione documentale, ma operava su più fronti: dal commercio illecito di farmaci ad alto rischio di abuso al traffico di stupefacenti tradizionali.

Secondo gli inquirenti, l’attività del gruppo non rappresentava solo un business illecito da migliaia di euro, ma anche un grave pericolo per la salute pubblica. L’uso non controllato di ossicodone, destinato esclusivamente a pazienti con dolori cronici o oncologici, può infatti causare dipendenza, overdose e danni irreversibili se assunto senza prescrizione e monitoraggio medico.