Operazione “Piccadilly”: sequestrati 22 milioni di euro

Nelle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i Finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Formia, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli Nord, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di misure cautelari personali e reali nei confronti di sei soggetti, di cui due del sud pontino, per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio internazionale.

Il provvedimento in corso di esecuzione comprende tre misure cautelari della custodia in carcere e un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del valore di oltre 21 milioni d riguardante beni immobili, mobili registrati, disponibilità finanziarie, quote societarie, direttamente e indirettamente riconducibili a sei degli indagati, quale somma oggetto di riciclaggio aggravato dalla transnazionalità.

Tale somma costituisce il profitto dei reati di frode fiscali commessi in Italia dagli amministratori di diritto e di fatto di società operanti nel settore del commercio all’ingrosso di calzature e abbigliamento che sono stati oggetto di plurimi trasferimenti all’estero, attraverso costituzione di società veicolo all’estero risultate c.d. “cartiere necessarie per l’apertura di conti correnti dove far transitare le somme.