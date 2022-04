Opes fa centro con la tappa setina dei Giochi Scolastici

Ancora una volta il Comitato Provinciale Opes Latina ha fatto centro con un evento volto alla promozione dei valori dello sport e alla diffusione della pratica sportiva sul territorio.

Lo Sport Scuola Village by Giochi Scolastici, ha offerto infatti a 700 alunni dell’ISISS Pacifici e De Magistris di Sezze, la possibilità di vivere una mattinata di sport all’aria aperta, potendo partecipare ed assistere alle più disparate attività proposte dalle associazioni Opes del territorio setino.

Tanti i momenti emozionanti ed inclusivi messi a disposizione della realtà setina, che sono stati molto apprezzati dall’intero istituto. Un riscatto per la struttura, da poco vittima di un vile atto di vandalismo che ne ha reso inutilizzabile proprio la palestra per le attività sportive degli studenti.

“Dopo l’atto vandalico avvenuto nella nostra palestra che ha provocato ingenti danni che la rendono tutt’ora inutilizzabile – spiega la dirigente dell’ISISS Pacifici e De Magistris Anna Giorgi – abbiamo dimostrato attraverso lo Sport di Opes, le associazioni presenti e tutti gli studenti, di non arrenderci e di rispondere fortemente a quanto è accaduto”.

Un grande lavoro di squadra coordinato dal dirigente regionale Opes Angelo Berti che dichiara: “Sono davvero soddisfatto della piena riuscita della manifestazione. Un’occasione per promuovere lo sport al cospetto della scuola, elemento che va potenziato con ogni mezzo. Sono certo che questo sarà l’inizio di numerose iniziative da poter condividere insieme agli studenti. Ringrazio a nome di Opes, la dirigente scolastica Anna Giorgi per la grande disponibilità ed entusiasmo nell’ospitare l’evento, l’assessora allo sport Capuccilli insieme a tutta l’amministrazione comunale e tutte le associazioni presenti che hanno permesso con le loro performance di dare vita a tutto questo: Setiasport, Extreme Dimension, Centro Ippico Semprevisa, Accademia del Karate, Pacifici e De Magistris volley e basket, Associazione La Macchia, il Centro socio-educativo Carla Tamantini, Simone Alfonsi, Sezze Calcio Balilla, Il Pirata off. Team, Shotokan Karate Do e Cristian Manzi con la sua società CSE, che ha spiegato attraverso musica, parole e cuoricini, cosa vuol dire salvare delle persone attraverso una dimostrazione di blsd”.

La manifestazione, patrocinata del Comune di Sezze, è rientrata all’interno delle attività del calendario della Primavera Setina 2022. “Una bellissima festa all’insegna dello sport – commenta l’assessora allo sport del comune di Sezze Michela Capuccilli – sono entusiasta della riuscita della manifestazione e ringrazio a tal proposito Angelo Berti e tutta l’Opes Latina per la loro disponibilità”.

Un’occasione da parte degli alunni per conoscere e praticare nuovi sport, ma anche per le associazioni stesse per promuoversi davanti ad un grande pubblico. “Questo è il giusto modo per ripartire, offrendo eventi inclusivi e che rispondano alle esigenze dei giovani – commenta Daniele Valerio presidente del comitato provinciale Opes Latina – In questi mesi saremo molto impegnati con tante attività al servizio della comunità e questo successo di Sezze non può che darci la giusta carica per continuare ad investire sullo sport nel territorio”.

GUARDA LE FOTO QUI