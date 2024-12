Opes, Fioriello rieletto ai vertici per un altro quadriennio

Il pontino Davide Fioriello è stato rieletto ai vertici Opes per un nuovo quadriennio olimpico come Vicepresidente Nazionale Vicario. Questo il responso della XII edizione dell’Assemblea Elettiva Nazionale di Opes, tenutasi domenica 1° dicembre al Salone d’Onore del CONI, che consolida la figura di Fioriello all’interno delle massime cariche dell’ente.

“Grazie al Presidente Juri Morico e agli amici del Consiglio Nazionale torno a ricoprire la seconda carica dell’Ente – commenta dopo le rielezione Davide Fioriello – Essere Vicepresidente Nazionale Vicario di OPES è un motivo di grande orgoglio personale. Cercherò per il prossimo quadriennio olimpico di continuare con la massima umiltà a dare il mio contributo per la crescita di Opes”.

Alla dirigenza è stato riconfermato Presidente Nazionale di OPES Juri Morico, a fortificare quanto intrapreso fino ad oggi. “Da quando ho assunto la carica di Presidente Nazionale, l’attività sportiva è stata ufficialmente riconosciuta dalla nostra Costituzione, con le modifiche all’articolo 33 – commenta Morico – un passaggio che ci induce a perseguire, con ulteriore passione ed entusiasmo, l’obiettivo di costruire una cultura dello sport solida e consapevole. Osservando missione e visione dell’Ente, abbiamo anche l’onere di formare e informare tutte le associazioni e le realtà che ruotano nel nostro universo – oltre 800 mila. Siamo cresciuti: i nostri comitati, i nostri settori lo hanno fatto. Questo perché credo fermamente che tutte le persone del mondo OPES siano risorse in grado davvero di generare valore. Ed è su questo valore, sulle basi che abbiamo gettato che costruiremo per i prossimi quattro anni”.

Una mattinata importante anche per altre personalità della provincia di Latina che vanno a ricoprire notevoli cariche nell’ente con l’elezione a consiglieri nazionali di Alessandra Feudi ed Adriano Zaccheo, la riconferma di revisore unico di Roberto Boldrini ed ancora, i nove volti chiamati a comporre l’assemblea nazionale: Alessandro Marfisi, Salvatore Alovisi, Maurizio Patarini, Roberto Martin, Tiziana Scandariato, Monica Marfisi, Francesca Milani, Giorgia Patarini, Valeria Morelli.

Una mattinata davvero intensa per il riassetto di OPES che si collauda per ulteriori quattro anni alla presenza del numero uno del CONI, Giovanni Malagò, dei Ministri Andrea Abodi e Francesco Lollobrigida, del Viceministro Maria Teresa Bellucci e della Capo segreteria politica di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni. Sono intervenuti durante i lavori assembleari anche: Marco Mezzaroma, Presidente Sport e Salute S.p.A, Michele Sciscioli, Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili ed il Servizio Civile Universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Flavio Siniscalchi, Capo Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Claudio Barbaro, Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Riccardo Viola, Presidente Comitato Regionale CONI Lazio, e Paolo Giuntarelli, Direttore regionale – Direzione regionale affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport, Federica Celestini Campanari, Commissario straordinario Agenzia Italiana per la Gioventù, Paolo Serapiglia, Presidente Endas, e Fabio Fortuna, Magnifico Rettore Unicusano.