Opes, la Festa dello Sport resiste al maltempo

Sono stati tre giorni di pioggia intermittente quelli che hanno caratterizzato la Festa dello Sport di Opes Latina, che ha egregiamente portato avanti le attività in programma.

La kermesse patrocinata da Comune di Latina, Regione Lazio e Coni Lazio è stata realizzata anche quest’anno in concomitanza con la corsa podistica tappa Bronze Fidal, Mezza Maratona di Latina del 21 maggio. Tra gli eventi attesi, la CSC Student Marathon, organizzata dall’Asd In Corsa Libera e promossa da Città Sport e Cultura, è stata invece rinviata per maltempo.

Al Campo Coni di Latina, base operativa di svolgimento della manifestazione, si sono susseguite numerose attività che hanno riscosso grande successo nonostante la pioggia battente, a cominciare dalla cerimonia di apertura del torneo internazionale “Italy World Games” coordinata da Claudio Gavillucci, con atleti provenienti da dieci Paesi e quattro continenti con parata e fuochi artificiali.

“Possiamo stilare un bilancio più che positivo avendo ottenuto nonostante tutto una grande partecipazione a partire dal venerdì con le attività sportive e la sfilata del torneo internazionale Italy World Games, per giungere al culmine di domenica con la Mezza Maratona di Latina – commenta il Segretario Generale Opes e presidente di In Corsa Libera, Davide Fioriello – Voglio ringraziare tutte le associazioni presenti e le autorità intervenute a cominciare dal Sindaco di Latina Matilde Celentano presente in due giornate, l’assessore della Regione Lazio Elena Palazzo, i consiglieri comunali Andrea Chiarato, Serena Baccini, Simona Mulè, il delegato provinciale Coni Alessia Gasbarroni, il fiduciario Coni Andrea Zemella, Il presidente Opes Juri Morico, il presidente provinciale Fidal Giampiero Trivellato e tutti coloro che hanno partecipato a questa grande Festa”.

Tra le associazioni temerarie che hanno preso parte alla festa si ringraziano: Les Claquettes 2.0, MB School di Barbara Milani, NSD di Roberta di Giovanni, Latina Calcio Balilla, Dama Latina, Next Hero, Fc Sabaudia, Rugby Latina, Anthea Skating, Speedy Wheels, Smg Minibasket Center, Leonesse, Big Jim Karate Shotokan, Pugnus Dei, Buffalos Latina, Rugby Latina, Pattinaggio Arca, In team, Enjoy Training, Bushido, Misha Ballett di Federica Dissette, Ritmica Latina, Aeros Latina.

Si ringraziano anche tutti coloro inseriti nel programma che avevano dato la loro disponibilità di partecipazione: Wayfit, Asia Thai Chi Latina, Team Rega, Fight Club Frasca Academy, Danza Fitness Chiariello, El Sol Caliente, Movimento e Benessere, Fipav Latina, Amici dello Sport, Air Sport Beach School, Mattei Latina, Isuppisti Nettuno, Sport per Tutti, Team Iadevaia, Centro Danza Harmonia, Magici Eventi, Raffaella Catania, Lichinchi Domenico, DTB Agrifoglio, VRG Latina, Fair Play.

“Tanti gli sforzi organizzativi penalizzati dal maltempo – commenta il presidente di Opes Latina Daniele Valerio – ma siamo andati avanti in nome dello sport senza perderci d’animo ed ottenendo un gran successo e per questo ringrazio tutti i partecipanti intervenuti e tutti i nostri sponsor tra cui, Autoitalia, Autoeuropa, Bianchi Assicurazioni, IBMS Design, Cantina Villa Gianna, Net in progress, Frutteria Attilio 62, Fuochi d’artificio Borgo Piave, il McDonald’s di via Isonzo, Biolatina, Todis via Ezio e lo street food a cura di El Papi”.

La Festa dello Sport di Opes Latina tornerà i prossimi 17, 18 e 19 maggio 2024.