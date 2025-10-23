Opes Latina, domenica la “Corsa dei Quartieri” a Cisterna

Il centro cittadino si prepara a colorarsi di energia e partecipazione. Domenica 26 ottobre andrà in scena la “Corsa dei Quartieri – Città di Cisterna 2025”, la tradizionale staffetta non competitiva che unisce sport e senso di appartenenza.

La partenza è fissata per le ore 16 da Corso della Repubblica: circa sessanta partecipanti percorreranno un tracciato urbano di un chilometro, da via Quattro Giornate di Napoli fino al civico 380 e ritorno. Le squadre, composte da sei atleti, si alterneranno in due giri da 500 metri ciascuno, con il simbolico passaggio del testimone sotto gli archi gonfiabili allestiti per l’occasione.

Possono partecipare quartieri, associazioni e cittadini, anche non residenti, purché legati a Cisterna da motivi affettivi, sociali o lavorativi. La squadra più veloce conquisterà il Trofeo della Corsa dei Quartieri, da custodire fino alla prossima edizione.

L’evento è patrocinato dal Comune di Cisterna e dalla Provincia di Latina e sponsorizzato da Opes Latina, a conferma di una sinergia che punta a valorizzare sport, socialità e identità cittadina.