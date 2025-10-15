OPES Latina e Meedox, nuova collaborazione per la gestione della salute nello sport

OPES Latina e Meedox insieme per semplificare la salute nello sport: al via la partnership per la gestione digitale dei certificati medici e dei documenti sanitari dei tesserati

OPES Latina annuncia una nuova e strategica collaborazione con Meedox, startup italiana impegnata nella trasformazione digitale della sanità. L’accordo punta a offrire a società sportive e tesserati un servizio gratuito che digitalizza, organizza e condivide in modo sicuro le informazioni sanitarie necessarie alla pratica sportiva, a partire dal certificato medico sportivo.

Meedox è l’app pensata per le famiglie che desiderano gestire la propria vita sanitaria in modo efficiente ed efficace: con pochi clic è possibile digitalizzare referti ed esami, archiviare cartelle cliniche, prenotare appuntamenti e avere tutto sempre a portata di mano in un unico luogo, riducendo tempi, confusione e stress – soprattutto nei momenti più delicati.

Obiettivo dell’iniziativa

La partnership intende abilitare per l’ecosistema OPES Latina un flusso semplice e tracciabile di raccolta e trasmissione dei certificati tra tesserati, famiglie e associazioni, migliorando accessibilità, efficienza e qualità dei processi amministrativi e sanitari legati allo sport.

Promozione dedicata ai tesserati

Per favorire l’adozione, OPES Latina e Meedox mettono a disposizione il codice promo “OPES3M” che dà diritto a 3 mesi gratuiti di Meedox Premium, estendendo i vantaggi a tutta la famiglia. Presso le sedi delle società affiliate verranno esposte le locandine per informare tesserati e famiglie e contribuire alla crescita del progetto.

Daniele Valerio, Presidente OPES Latina ha sottolineato che: “È fondamentale prendersi cura della salute in modo semplice, efficace e accessibile, anche nel mondo dello sport. Per questo abbiamo scelto Meedox: una piattaforma che digitalizza e semplifica processi spesso complessi – dalle visite alle analisi, dalle ricette ai farmaci – non solo per gli atleti, ma anche per le loro famiglie. Il nostro obiettivo è creare un servizio gratuito che faciliti la gestione e la trasmissione delle informazioni sanitarie tra tesserati e associazioni, a partire dal certificato medico sportivo. Contiamo sul supporto della community per raggiungere i 10.000 utenti attivi nella provincia di Latina”.

Per Claudio Battiloro CEO Meedox: “La nostra missione è coniugare tecnologia e umanità per portare serenità alle persone nella gestione della salute. Con OPES Latina mettiamo a disposizione uno strumento intuitivo e sicuro che centralizza documenti e appuntamenti, riduce burocrazia e tempi, e migliora la collaborazione tra famiglie, associazioni e professionisti”.