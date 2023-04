OPES, Premio Città di Roma a Roberto Mancini

Premio Città di Roma a Roberto Mancini. Evento organizzato da OPES presso il Salone d’Onore del CONI, presentato da Simona Rolandi giornalista RAI Sport. Il riconoscimento è andato al CT della Nazionale per i meriti sportivi che ne hanno caratterizzato la sua carriera da calciatore e da allenatore. Roberto Mancini ha vinto tanto, sia in Italia sia all’estero, ed ha permesso all’ Italia di calcio di riconquistare il campionato Europeo dopo 53 anni.

Il Presidente Nazionale Juri Morico, al termine dell’evento commenta dicendo che: “È stato per me e per l’Organizzazione che rappresento un onore consegnare al CT della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, il Premio Città Di Roma. Mancini, durante il proprio percorso, da giocatore prima e allenatore poi, ha sempre valorizzato la funzione sociale e pedagogica dello sport, considerandolo come uno strumento essenziale della quotidianità. L’impresa di Wembley dello scorso 11 luglio 2021, uno dei suoi tanti trionfi sportivi, ha dato lustro alla nostra Nazione e al nostro calcio. Ha evidenziato come il sacrificio, l’inclusione, il rispetto, l’amicizia, la passione e l’impegno, la gioia, la coesione, la responsabilità, l’equilibrio, la disciplina, l’organizzazione ed il senso di appartenenza possano rappresentare elementi imprescindibili per raggiungere un obiettivo. Quella vittoria, compiuta da uomini di valore, ha ispirato le future generazioni in un momento sociale difficile, come il post emergenza sanitaria, e generato valore nel nostro sistema sportivo e nel nostro Paese. Ringrazio il CT Roberto Mancini per il lavoro che svolge, per gli ideali che rappresenta e per essere entrato nella nostra hall of fame, nel parterre di grandi nomi che, dal 2015 in poi, ha reso grande e dato lustro al Premio Città Di Roma“.

Altri premiati

Anche altre figure di spicco hanno ricevuto il Premio Città di Roma, come Silvia Salis, Vicepresidente vicario del CONI; il deputato Marco Perissa, Segretario della VII commissione Cultura, Scienza e Istruzione Camera dei Deputati e Consigliere Nazionale CONI; Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio; Stefano Maniscalco, karateka delle Fiamme Gialle 17 volte campione italiano, cinque volte campione europeo, 3 volte vincitore dei Giochi del Mediterraneo e 3 volte Campione del Mondo; “Superiamo gli ostacoli – Unstoppable”, è il progetto promosso da AS Roma e Kinto Toyota; ProAbile, Academy della Roma Calcio Amputati; “Airone”, l’iniziativa che è dedicata al sostegno degli orfani di vittime di femminicidio e che è promossa dall’Associazione Il Giardino Segreto, oltre ad essere cofinanziata dall’Impresa sociale Con i Bambini; “Agenda della Disabilità”, promossa dalla Consulta per le Persone in Difficoltà di Torino; ed, infine, l’Associazione Nazionale Italiana Calciatori Olimpionici.