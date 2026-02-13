“Opus Dei una storia”. L’UCID presenta il lavoro di Gullon e Coverdale a Latina

di Ivan Simeone

Giovedì 19 febbraio, alle ore 18.00, l’UCID di Latina, nell’ambito del ciclo di incontri curati dal saggista e filosofo Mauro Cascio, presenterà presso il Premier Cafè e Bistrot di Latina (SS 148, km 74,800) il volume “Opus Dei. Una storia”, pubblicato dalle Edizioni Ares di Milano.

Il saggio, dedicato alla storia e alle vicende della Opus Dei, è curato da due autorevoli storici e docenti universitari José Luis González Gullón e John F. Coverdale.

Questo incontro va ben oltre ad una semplice “presentazione”; è un invito ad un appuntamento che offre l’opportunità di conoscere la vera storia ed il fine ultimo di una Istituzione fondata da San Josemaría Escrivá de Balaguer, definito il Santo della vita ordinaria.

La pubblicazione, forse unica nel suo genere per ricchezza di dati, documenti e riferimenti, arriva a ridosso del centenario della fondazione della Prelatura, avvenuta il 2 ottobre 1928. Parte integrante della Chiesa Cattolica, l’Opus Dei ha anticipato il messaggio del Concilio Vaticano II, affermando con forza che la chiamata alla santità non è riservata esclusivamente a sacerdoti e religiosi, ma riguarda anche i laici: padri e madri di famiglia, studenti, lavoratori. Un messaggio rivoluzionario per l’epoca, che conserva ancora oggi tutta la sua attualità.

Il saggio ripercorre gli eventi che hanno visto l’Opus Dei protagonista del Novecento: una realtà fatta di uomini e donne dalle storie più diverse, accomunati dal desiderio – tra difficoltà e contraddizioni – di vivere la santità nella quotidianità.

Molto è stato scritto sull’Opera e molto ancora si scriverà. Tuttavia, ciò che più conta resta la testimonianza concreta di chi ne condivide lo spirito. Amava ripetere l’Amico Pippo Corigliano, storico responsabile dell’Ufficio Stampa della Prelatura, recentemente scomparso, che l’Opus Dei è come un distributore di benzina: si va, si fa il pieno di buoni insegnamenti e poi si torna alla propria vita ordinaria – lavoro, studio, famiglia – con una marcia in più, cercando di dare un senso soprannaturale agli eventi quotidiani.

Quando si parla di Opus Dei, il mio pensiero corre agli anni universitari, alle residenze dove si studiava e si respirava un’autentica atmosfera familiare, tratto distintivo che ho avuto modo di riscontrare in tutte le residenze dell’Opera. Tornano alla mente le pagine di Cammino, gli scritti di San Josemaría, che spesso ho definito un vero e proprio “manuale di sopravvivenza umana”, da leggere al di là delle convinzioni personali.

Una realtà, dunque, da conoscere prima ancora che da “leggere”, fatta di numerose iniziative formative, professionali e attività universitarie.

All’incontro promosso dall’UCID sarà presente l’autore José Luis González Gullón, docente presso la Pontificia Università della Santa Croce. Sono previsti numerosi interventi istituzionali e testimonianze. Farà gli onori di casa il Senatore Riccardo Pedrizzi, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell’UCID Nazionale, mentre le conclusioni saranno affidate al Presidente UCID di Latina Paolo Grignaschi.

“Che la tua vita non sia sterile, sii utile, lascia traccia…” ci suggerisce il Fondatore dell’Opus Dei San Josemarìa al primo punto di Cammino. Una sfida quotidiana cui tutti siamo chiamati.