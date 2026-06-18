Ordine degli Architetti, incontro al Borgo di Fossanova

“Trasformare lo spazio attraverso i dati, la manifattura avanzata e i materiali intelligenti” è il concept dell’incontro di domani alle 15, presso l’ex Infermeria del Borgo di Fossanova, promosso dall’Ordine degli Architetti di Latina.

Aldo Sollazzo (founder e ceo NOUMENA) è il relatore dell’International Guest Lecture dedicata al tema dell’Architettura Parametrica, in programma domani, che esplora questa evoluzione della pratica progettuale attraverso un approccio interdisciplinare in cui analisi dei dati, processi di fabbricazione avanzata e materiali innovativi non rappresentano ambiti separati, ma elementi di un ecosistema integrato.

In questa prospettiva, l’architetto assume il ruolo di mediatore tra tecnologia, ambiente e società, capace di coordinare conoscenze diverse per dare forma a spazi più intelligenti, adattivi e sostenibili.

Un incontro, valido per il conseguiti di 4 crediti formativi, in un momento in cui le città e gli spazi costruiti sono chiamati a rispondere a sfide ambientali, sociali e tecnologiche sempre più complesse, la figura dell’architetto è chiamata a ridefinire il proprio ruolo, superando i confini disciplinari tradizionali per confrontarsi con dati, tecnologie avanzate e innovazione dei materiali. La progettazione contemporanea richiede infatti nuove competenze e strumenti capaci di integrare intelligenza artificiale, robotica, progettazione computazionale e sostenibilità all’interno di una visione unitaria dello spazio.