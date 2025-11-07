Ospedale Città di Aprilia, online il nuovo sito web

È online il nuovo portale dell’Ospedale Città di Aprilia (www.ospedalediaprilia.it), completamente rinnovato nella grafica, nelle funzioni e nell’esperienza utente. Un progetto che segna un importante traguardo nel processo di digitalizzazione dei servizi sanitari, con l’obiettivo di rendere il rapporto tra cittadini e struttura più diretto, trasparente e accessibile.

Il nuovo sito consente anche di accedere alla piattaforma Lifenet Lazio, che collega l’Ospedale di Aprilia con l’Ospedale Casilino di Roma e il Regina Apostolorum di Albano Laziale, offrendo un ecosistema digitale integrato al servizio della sanità territoriale.

Tra le principali novità introdotte:

Prenotazioni online per visite ed esami, con procedure rapide e intuitive.

Area riservata ai pazienti, dove consultare in sicurezza referti e documenti sanitari.

Schede dettagliate dei reparti, con informazioni su medici, orari e servizi.

Sezione news dedicata ad aggiornamenti, eventi e innovazioni.

FAQ interattiva, pensata per rispondere in modo immediato ai dubbi dei pazienti.

«Siamo orgogliosi di presentare il nuovo sito web dell’Ospedale di Aprilia – ha dichiarato Mariacarlotta Rinaldini, direttore marketing e comunicazione del Gruppo Lifenet –. È un progetto che abbiamo fortemente voluto per rendere i nostri servizi sempre più accessibili e vicini ai cittadini. La digitalizzazione è una delle sfide più importanti per la sanità del futuro: con questo nuovo strumento vogliamo semplificare l’interazione tra pazienti e struttura, migliorando al contempo la qualità dell’esperienza sanitaria».

Con il lancio del nuovo sito, l’Ospedale Città di Aprilia rafforza il proprio ruolo di polo sanitario moderno e innovativo, capace di coniugare tecnologia, efficienza e centralità della persona, portando la rete Lifenet Lazio sempre più vicina alla comunità.